Совет судей России рассмотрел прекращение полномочий 15 своих членов

Совет судей РФ рассмотрел заявления об уходе судьи Момотова и еще 14 сотрудников

Совет судей РФ рассмотрел прекращение полномочий 15 своих членов, в том числе обвиняемого в мошенничестве экс-главу совета Виктора Момотова. Информация об этом опубликована на сайте Совета судей.

На сайте нет информации об итогах заседания. Однако там сказано, что помимо Момотова, заявления о прекращении полномочий подали судья Верховного суда Анатолий Першутов, судьи Конституционного суда России Николай Мельников и Лариса Красавчикова, а также председатель Третьего кассационного суда общей юрисдикции в отставке Василий Волошин и председатель Седьмого кассационного суда общей юрисдикции в отставке Сергей Минин.

Также в заявление об освобождении от обязанностей написали председатель Ставропольского краевого суда в отставке Константин Боков, председатель Двенадцатого арбитражного апелляционного суда Федор Тимаев и председатель Верховного суда Бурятии в отставке Альбина Кириллова и председатель Верховного суда Адыгеи в отставке Байзет Шумен.

Кроме того, среди подавших заявление председатель Камчатского краевого суда в отставке Виталий Волгин, заместитель председателя Хабаровского краевого суда Елена Унтевская, Председатель Кировского областного суда в отставке Константин Егоров и судьи Краснодарского краевого суда в отставке Владимир Кисляк и судья Томского областного суда Андрей Гончаров.

Ранее сообщалось, что председатель Верховного суда (ВС) России Игорь Краснов лишил должности генерального директора Судебного департамента при Верховном суде Владислава Иванова.