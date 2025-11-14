Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:02, 14 ноября 2025Экономика

Совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Зиявудина Магомедова банкротом
Вячеслав Агапов

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена и владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова банкротом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предпринимателя осудили за создание преступного сообщества и хищение более 11 миллиардов рублей из госконтрактов. Дело о его банкротстве инициировала дочерняя структура ГК «Сумма» — ООО «ГлобалЭлектроСервис». Задолженность Магомедова превысила 107 миллионов рублей, при этом решение о банкротстве дважды отклоняли в 2021 и 2022 годах из-за отсутствия необходимых документов.

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали весной 2018 года. Обвинение требовало назначить Зиявудину Магомедову 24 года лишения свободы, а его брату — 21 год. В 2019 году состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в 550 миллионов долларов, и он занимал 185-ю строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes.

В декабре 2022 года суд вынес приговор Зиявудину Магомедову. Его признали виновным в создании преступного сообщества для хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов и хищении 11 миллиардов рублей. Совладельца «Суммы» приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, — к 18 годам лишения свободы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Шквальный огонь российских военных по огромным дронам ВСУ попал на видео «от первого лица»

    Уехавшую из России журналистку признали иноагентом

    В СПЧ высказались о наказании для Пугачевой

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Россиянин порезал коллегу и его семью

    Биткоин резко подешевел

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

    Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости