Совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена Зиявудина Магомедова банкротом

Арбитражный суд Москвы признал бизнесмена и владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова банкротом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Предпринимателя осудили за создание преступного сообщества и хищение более 11 миллиардов рублей из госконтрактов. Дело о его банкротстве инициировала дочерняя структура ГК «Сумма» — ООО «ГлобалЭлектроСервис». Задолженность Магомедова превысила 107 миллионов рублей, при этом решение о банкротстве дважды отклоняли в 2021 и 2022 годах из-за отсутствия необходимых документов.

Братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали весной 2018 года. Обвинение требовало назначить Зиявудину Магомедову 24 года лишения свободы, а его брату — 21 год. В 2019 году состояние Зиявудина Магомедова оценивалось в 550 миллионов долларов, и он занимал 185-ю строчку в списке богатейших россиян по версии Forbes.

В декабре 2022 года суд вынес приговор Зиявудину Магомедову. Его признали виновным в создании преступного сообщества для хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов и хищении 11 миллиардов рублей. Совладельца «Суммы» приговорили к 19 годам колонии строгого режима, а его брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова, — к 18 годам лишения свободы.