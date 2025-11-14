США предрекли годы подготовки к ядерным испытаниям

Политолог Дудаков: У США уйдут годы на организацию серьезных ядерных испытаний

США потеряли опыт, технологии и компетенции для оперативного проведения ядерных испытаний, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что американцам могут понадобиться годы для организации.

«Что касается ядерных испытаний. Всем очевидно, что у американцев утеряны опыт, технологии и компетенции, чтобы это в оперативном режиме организовать. Поэтому им много-много лет понадобится, чтобы провести какое-то серьезное ядерное испытание (…). Какие-то лабораторные испытания они действительно могут проводить», — сказал Дудаков.

При этом он заключил, что госсекретарь США Марко Рубио говорит правду, когда заявляет, что США должны удостовериться в функциональности и работоспособности ядерного щита.

«Американцам нужно испытывать не само ядерное оружие, а его носители, хотя бы для того, чтобы понять, на что они способны. И провести нормальный аудит, возможно, что этим аудитом все и ограничится», — подытожил политолог.

6 ноября Трамп поручил военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе».

После этого Рубио, комментируя слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного потенциала страны, заявил, что речь идет о проверке безопасности оружия. Он указал, что США испытают в том числе средства доставки ядерного оружия. «Это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал глава Госдепа.

