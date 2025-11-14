Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:15, 14 ноября 2025МирЭксклюзив

США предрекли годы подготовки к ядерным испытаниям

Политолог Дудаков: У США уйдут годы на организацию серьезных ядерных испытаний
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Swanson / Reuters

США потеряли опыт, технологии и компетенции для оперативного проведения ядерных испытаний, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он пришел к выводу, что американцам могут понадобиться годы для организации.

«Что касается ядерных испытаний. Всем очевидно, что у американцев утеряны опыт, технологии и компетенции, чтобы это в оперативном режиме организовать. Поэтому им много-много лет понадобится, чтобы провести какое-то серьезное ядерное испытание (…). Какие-то лабораторные испытания они действительно могут проводить», — сказал Дудаков.

При этом он заключил, что госсекретарь США Марко Рубио говорит правду, когда заявляет, что США должны удостовериться в функциональности и работоспособности ядерного щита.

«Американцам нужно испытывать не само ядерное оружие, а его носители, хотя бы для того, чтобы понять, на что они способны. И провести нормальный аудит, возможно, что этим аудитом все и ограничится», — подытожил политолог.

6 ноября Трамп поручил военному министерству испытать ядерное оружие «на равной основе».

После этого Рубио, комментируя слова Трампа о возобновлении испытаний ядерного потенциала страны, заявил, что речь идет о проверке безопасности оружия. Он указал, что США испытают в том числе средства доставки ядерного оружия. «Это то же самое, что делают другие страны в мире», — сказал глава Госдепа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь

    Союзники США возмутились действиями Трампа

    Россияне захотели меньше работать

    Жена прокомментировала побег с СВО бывшего лидера ОПГ

    ВСУ ударили по популярному российскому туристическому городу

    Над регионами России перехватили более двух сотен беспилотников ВСУ за ночь

    «Еле ходящий» российский генерал получил в пользование Lexus

    Появились кадры из атакованного ВСУ Краснодарского края

    Мужчина допустил одну ошибку и позволил черной плесени захватить его спальню

    Появились подробности о загоревшейся после удара ВСУ в Новороссийске нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости