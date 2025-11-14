Бывший СССР
Стало известно об увеличении числа дезертиров в ВСУ

РИА Новости: ВСУ отступает семимильными шагами, число дезертиров бьет рекорды
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают «семимильными шагами». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Информатор сообщил, что число дезертиров в рядах украинских военных каждый месяц бьет рекорды. По его словам, в ВСУ не хотят признавать отступление.

«Либо ВСУ и дальше продолжают войну, теряя тысячи людей, зная, что друзья коррумпированного комика свалили за границу с их деньгами, либо у них есть шанс остановить это и прекратить агонию киевского режима», — подчеркнул представитель силовых структур.

Ранее на Украине раскрыли число дезертиров в ВСУ. Показатель превысил отметку 138 тысяч человек только с начала 2025 года.

    Все новости