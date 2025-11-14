Мир
12:48, 14 ноября 2025Мир

Страна ЕС обяжет мигрантов проходить курсы по западным ценностям

Heute: Австрия обяжет мигрантов проходить курсы по ценностям и приносить клятву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: He Canling / XinHua / Globallookpress.com

Австрия обяжет мигрантов проходить курсы по ее ценностям и приносить клятву, чтобы получить вид на жительство и гражданство страны. Об этом сообщает Heute со ссылкой на министра Австрии по делам интеграции Клаудию Плакольм.

«Любой, кто хочет остаться здесь, должен знать, за что выступает Австрия и за что она никогда не будет выступать», — подчеркнула Плакольм.

Министр отметила, что в Австрии «царит свобода слова», женщины и мужчины имеют равные права, а дети могут без страха ходить в школу. Она добавила, что для австрийцев свобода — «больше чем просто слово в словаре».

Курс по западным ценностям будет длиться пять дней. После этого мигранты должны будут подписать декларацию о приверженности десяти «заповедям», среди которых перечислены противостояние расизму и дискриминации, уважение ко всем религиям, внесение вклада в развитие австрийского общества, поиск работы и изучение немецкого языка. Мигранты обязаны будут одинаково уважать мужчин и женщин, уважительно вести себя в общественных местах и уважать верховенство права.

Ранее в Германии разгорелся скандал из-за слов канцлера ФРГ Фридриха Мерца о мигрантах.

