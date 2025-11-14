Telegram устроил самую крупную чистку за всю историю

Мессенджер Telegram заблокировал более 519 тысяч групп и каналов 13 ноября

Популярный мессенджер Telegram заблокировал рекордное за 2025 год число групп и каналов за день, что стало самой крупной чисткой за всю его историю. Сведения об этом доступны на сайте мессенджера.

Согласно данным, приведенным на странице платформы, 13 ноября Telegram заблокировал 519 645 групп и каналов. Это значение стало самым большим после показателя от 5 февраля. В этот день мессенджер ограничил доступ к более чем 490 тысячам публичных страниц.

В сообщении на сайте уточнялось, что всего с начала 2025 года Telegram заблокировал около 35 миллионов групп и каналов, 207 тысяч из которых были связаны с терроризмом.

В сентябре основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что платформа ежедневно блокирует 100 каналов с жестоким контентом. Еженедельно же, по оценкам предпринимателя, мессенджер удаляет около миллиона аккаунтов, групп и публикаций.