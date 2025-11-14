Названы две версии возникновения коррупционного скандала на Украине

Политолог Дудаков: Коррупционный скандал на Украине мог организовать Трамп

На текущий момент сложно сказать, кто являлся инициатором большого антикоррупционного расследования в отношении ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского, сказал политолог-американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность того, что скандал организовал американский лидер Дональд Трамп.

Если говорить о возможном инициаторе антикоррупционного расследования на Украине, то есть два варианта, считает политолог.

«Либо действительно администрация Трампа включается всерьез в программу переформатирования украинской политики. Они будут пытаться ослаблять власть Зеленского. Возможно, найдут какого-то потенциального сменщика Зеленского, либо альтернативно проведут переформатирование Верховной Рады. Сформируют там новую правящую коалицию, которая будет независима от Зеленского, и на основе этой коалиции сформируют новый кабинет министров. В таком случае Зеленский становится свадебным таким президентом, который ни за что не отвечает и ничего не делает», — поделился Дудаков.

Второй вариант, по его словам, предполагает, что команда Трампа отстранилась от ситуации, и инициативу перехватили европейцы и пытаются переформатировать украинскую политику, исходя из своих интересов. Собеседник «Ленты.ру» отметил, что именно они сейчас финансируют украинский проект, а не США.

«В любом случае, я думаю, что как бы и для американцев, и для европейцев очевидно, что каденция правления Зеленского постепенно подходит к концу. Поэтому они там сейчас разные сценарии разрабатывают, на кого бы и как Зеленского поменять. И в этой связи, я думаю, что этот коррупционный скандал, скорее всего, будет усиливаться, и ничего хорошего Зеленского и его команду в ближайшей перспективе точно не ждет», — завершил политолог.

Ранее имя предположительного инициатора коррупционного скандала с участием Зеленского назвала болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева. По ее мнению, его организовал Трамп.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что отказывается поддерживать Украину после коррупционного скандала с Зеленским. Он добавил, что «военная мафиозная сеть с бесчисленными связями с президентом разоблачена».

