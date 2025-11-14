Экономика
05:05, 14 ноября 2025Экономика

Центробанк введет новый перечень признаков подозрительных операций

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Центробанк введет с 1 января 2026 года новый перечень признаков операций, которые осуществляются под влиянием мошенников. Это следует из приказа регулятора, который опубликован на сайте ЦБ.

«Установить с 1 января 2026 года признаки осуществления перевода денежных средств без добровольного согласия клиента, а именно без согласия клиента или с согласия клиента, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием», — говорится в документе.

В частности, на признаки мошеннических переводов будут проверяться операции с цифровым рублем. Также признаком мошенничества будет считаться смена номера телефона на «Госуслугах» за 48 часов до направления распоряжения о переводе денежных средств.

Ранее стало известно, что российские банки захотели обязать возвращать деньги клиентам при взломе мобильного приложения с помощью вредоносной программы.

До этого директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров рассказал, что регулятор расширит список признаков мошеннических переводов. Так, ЦБ добавит в перечень признаков мошеннических переводов смену номера телефона для входа в онлайн-банк.

