20:53, 11 ноября 2025Экономика

Центробанк расширит список признаков мошеннических переводов

ЦБ расширит список признаков мошеннических переводов сменой номера телефона
Вячеслав Агапов

Фото: Pxhere

Центробанк расширит список признаков мошеннических переводов. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, его цитирует РИА Новости.

Регулятор добавит в перечень признаков мошеннических переводов смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Так в ЦБ рассчитывают снизить число ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищают деньги.

«Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер», — пояснил Уваров.

Сейчас в списке признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, шесть пунктов. Это переводы на счета, с которых ранее совершались мошеннические операции, переводы лицам, в отношении которых возбуждали уголовные дела, платежи на счета из базы мошеннических счетов ЦБ, нетипичные по сумме, периодичности, времени и месту совершения операции, а также попытки платежей с устройств злоумышленников и информация от операторов связи о нехарактерной активности или необычном числе СМС.

Ранее Банк России рекомендовал выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц. По словам аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Эрянии Бочкиной, в реальности кредитные организации опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны, воспринимая иногда как подозрительный даже небольшой перевод, в случае если тот вписывается в мошеннические или другие незаконные схемы.

