ЦБ расширит список признаков мошеннических переводов сменой номера телефона

Центробанк расширит список признаков мошеннических переводов. Об этом заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, его цитирует РИА Новости.

Регулятор добавит в перечень признаков мошеннических переводов смену номера телефона для входа в онлайн-банк. Так в ЦБ рассчитывают снизить число ситуаций, когда мошенники заражают телефон вирусной программой, с помощью которой дистанционно управляют устройством жертвы, в том числе похищают деньги.

«Обновленный список признаков мошеннических переводов будет учитывать смену номера телефона для входа в интернет-банк, получение банком информации от операторов связи о том, что у клиента изменились характеристики телефона, например, используется нетипичный интернет-провайдер», — пояснил Уваров.

Сейчас в списке признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, шесть пунктов. Это переводы на счета, с которых ранее совершались мошеннические операции, переводы лицам, в отношении которых возбуждали уголовные дела, платежи на счета из базы мошеннических счетов ЦБ, нетипичные по сумме, периодичности, времени и месту совершения операции, а также попытки платежей с устройств злоумышленников и информация от операторов связи о нехарактерной активности или необычном числе СМС.

Ранее Банк России рекомендовал выявлять и анализировать операции по списанию и зачислению средств, совершаемые между физическими лицами на сумму от 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц. По словам аналитика финансового маркетплейса «Банки.ру» Эрянии Бочкиной, в реальности кредитные организации опираются на совокупность признаков и поведенческие паттерны, воспринимая иногда как подозрительный даже небольшой перевод, в случае если тот вписывается в мошеннические или другие незаконные схемы.