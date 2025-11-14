Бывший СССР
06:22, 14 ноября 2025Бывший СССР

Украинские военные стали чаще использовать один вид дронов

Бойцы ВСУ стали чаще применять дроны «Баба-яга»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще применять дроны «Баба-Яга». Об этом в видео Министерства обороны России рассказал штурмовик с позывным Старый, его цитирует РИА Новости.

Участвовавший в освобождении Новоуспеновского в Запорожской области военный также сообщил, что дроны «Баба-яга» начали использовать и днем, тогда как раньше их запускали только по ночам.

«Сейчас они просто, можно сказать, как простые "Мавики"», — отметил Старый.

Ранее сообщалось об активизации боевых действий в Запорожской области, где российские войска продолжают продвигаться вглубь обороны противника. 11 ноября Минобороны проинформировало о переходе под российский контроль населенного пункта Новоуспеновское. Бои на этом участке ведут соединения группировки войск «Восток».

