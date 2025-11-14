Из жизни
16:26, 14 ноября 2025

Умолявшего арестовать его блогера арестовали

В США арестовали блогера Адама Келли, умолявшего полицейских его арестовать
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: BG048 / Bauer-Griffin / GC Images / Getty Images

Популярный тиктокер и рэпер из США, прославившийся провокационными роликами с полицейскими, столкнулся с последствиями своих действий. Об этом сообщает New York Post.

29-летний Адам Келли, известный под псевдонимом Adamn Killa, был задержан во время очередной провокации. Он приблизился к полицейскому, выписывавшему штраф водителю, с криком «Арестуй меня, папочка». Несмотря на то что правоохранители отпустили умолявшего об аресте блогера через 20 минут без предъявления обвинений, этот инцидент стал первым случаем реального применения мер к блогеру, чьи видео регулярно собирают миллионы просмотров.

Келли, имеющий 1,2 миллиона подписчиков в TikTok, отнесся к задержанию с юмором. Он заявил, что сразу после освобождения отправился снимать новые ролики с просьбами его задержать.

Ранее знаменитый блогер и заклинатель змей Грэм Динго Динкельман из ЮАР не пережил укуса зеленой мамбы. Видео Динкельмана с самыми опасными рептилиями ежемесячно набирали около трех миллионов просмотров.

