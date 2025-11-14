Забота о себе
19:30, 14 ноября 2025Забота о себе

Уролог раскрыл главные принципы заботы о мужском здоровье

Уролог Волков: Мужчины должны регулярно заниматься физической активностью
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Заведующий отделением урологии и андрологии Института репродуктивной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Станислав Волков раскрыл главные принципы мужского долголетия. Его слова цитирует KP.RU.

Основным правилом заботы о здоровье мужчин уролог назвал физическую активность. Врач утверждает, что мужской организм требует постоянных нагрузок, поэтому физическая и половая активность должны быть регулярными.

По мнению врача, также для здоровья мужчины важно полноценно и разнообразно питаться. Он уточнил, что в правильном рационе не должно быть пристрастия к одному продукту. «Мясо, фрукты, овощи, злаки и молочные продукты: чем разнообразнее палитра — тем лучше», — заявил врач.

Еще одним важным пунктом Волков считает регулярные профилактические осмотры. Он посоветовал после 40 лет постоянно наблюдаться у врача, а после 45 ежегодно сдавать анализ на простат-специфический антиген PSA-белок, который поможет вовремя выявить возможные проблемы с предстательной железой.

Ранее врач-терапевт Дональд Грант перечислил неочевидные признаки проблем со здоровьем у мужчин. По его словам, облысение и эректильная дисфункция могут быть не признаками старения, а симптомами системных заболеваний.

