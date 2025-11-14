Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 14 ноября 2025Забота о себе

Урологи оценили достоверность слухов о влиянии «Оземпика» на пенис

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vladeep / Shutterstock / Fotodom

Урологи Пол Турек и Джамина Брахмбхата оценили способность препарата для диабетиков «Оземпик» и других аналогичных средств, которые многие люди начали использовать для похудения, увеличивать размер пениса. Мнение врачей опубликовала HuffPost.

Специалисты рассказали, что предположение о том, что «Оземпик» может увеличивать пенис, возникло в социальных сетях благодаря рассказам мужчин, похудевших с помощью препарата и утверждающих, что они столкнулись с таким эффектом.

Однако врачи уверяют, что на самом деле размер или форма полового члена не может измениться из-за лекарства. «Это иллюзия, возникающая из-за потери лишнего веса. Жир на лобке окружает пенис и иногда скрывает значительную его часть. Когда он уходит, половой член кажется больше», — объяснил Турек.

Материалы по теме:
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Брахмбхата добавила, что у этой теории есть и другое объяснение. По ее словам, когда люди начинают принимать инъекции для похудения, из-за побочных эффектов часто снижается либидо. Когда же организм наконец адаптируется к лекарству, человек успевает потерять несколько килограммов. Это положительно сказывается на работе сердца, сосудов и кровообращении и к тому же может улучшить эрекцию.

Ранее врач-уролог Джасти Хауман назвал главные причины импотенции. По его словам, эректильная дисфункция может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, гормональных сбоев и сахарного диабета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Мэр Новороссийска рассказал о поврежденных от вражеских БПЛА квартирах

    Украина запустила серийное производство собственных дронов-перехватчиков

    Капитанскую повязку сборной России по футболу приурочили к особому событию

    На ЗАЭС отключилась линия электропередачи

    Семь человек погибли в жестком ДТП с микроавтобусом

    Стало известно о расколе на Украине на фоне коррупционного скандала

    Мужчину на надувном матрасе унесло за 37 километров от берега

    СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Пермском крае

    Военкор Коц снял на видео колыбельную от корейских саперов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости