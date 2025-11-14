Урологи оценили достоверность слухов о влиянии «Оземпика» на пенис

Урологи Пол Турек и Джамина Брахмбхата оценили способность препарата для диабетиков «Оземпик» и других аналогичных средств, которые многие люди начали использовать для похудения, увеличивать размер пениса. Мнение врачей опубликовала HuffPost.

Специалисты рассказали, что предположение о том, что «Оземпик» может увеличивать пенис, возникло в социальных сетях благодаря рассказам мужчин, похудевших с помощью препарата и утверждающих, что они столкнулись с таким эффектом.

Однако врачи уверяют, что на самом деле размер или форма полового члена не может измениться из-за лекарства. «Это иллюзия, возникающая из-за потери лишнего веса. Жир на лобке окружает пенис и иногда скрывает значительную его часть. Когда он уходит, половой член кажется больше», — объяснил Турек.

Брахмбхата добавила, что у этой теории есть и другое объяснение. По ее словам, когда люди начинают принимать инъекции для похудения, из-за побочных эффектов часто снижается либидо. Когда же организм наконец адаптируется к лекарству, человек успевает потерять несколько килограммов. Это положительно сказывается на работе сердца, сосудов и кровообращении и к тому же может улучшить эрекцию.

Ранее врач-уролог Джасти Хауман назвал главные причины импотенции. По его словам, эректильная дисфункция может возникать из-за сердечно-сосудистых заболеваний, гормональных сбоев и сахарного диабета.