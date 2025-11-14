Ушедший из России популярный техногигант зарегистрировал в Роспатенте товарный знак

Rusprofile: Ушедшая из РФ LG зарегистрировала в Роспатенте бренд ИИ-процессоров

Южнокорейский производитель техники LG 13 ноября зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «LG α AI Processor». Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Отмечается, что компания закрепила за собой исключительные права на бренд до февраля 2035 года. Товарный знак можно применять для выпуска микропроцессорных чипов, микросхем, телевизоров, модулей для цифрового видео, рассказали в Rusprofile.

«На официальном сайте компании сказано, что серия процессоров "LG α AI Processor" оптимизирует изображение при помощи искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ анализируют 2D-видео, обнаруживают объекты, понимают контекст сцены и применяют обработку для придания глубины, яркости и реализма на экране», — уточнили собеседники «Ленты.ру».

LG объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года. Тем не менее российское юрлицо ООО "ЛГ Электроникс Рус" продолжает работу. По итогам 2024 года выручка организации, по данным Rusprofile, составила 41 миллиард рублей (+13 процентов к 2023 году), чистая прибыль — 2,6 миллиарда рублей (-22 процента к 2023 году).

10 ноября стало известно, что американская сеть фастфуда McDonald's зарегистрировала в России семь товарных знаков блюд и услуг. В списке товарных знаков: «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка».

