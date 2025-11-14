Экономика
09:56, 14 ноября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Ушедший из России популярный техногигант зарегистрировал в Роспатенте товарный знак

Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Sergio Perez / Reuters

Южнокорейский производитель техники LG 13 ноября зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «LG α AI Processor». Об этом «Ленте.ру» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Отмечается, что компания закрепила за собой исключительные права на бренд до февраля 2035 года. Товарный знак можно применять для выпуска микропроцессорных чипов, микросхем, телевизоров, модулей для цифрового видео, рассказали в Rusprofile.

«На официальном сайте компании сказано, что серия процессоров "LG α AI Processor" оптимизирует изображение при помощи искусственного интеллекта. Алгоритмы ИИ анализируют 2D-видео, обнаруживают объекты, понимают контекст сцены и применяют обработку для придания глубины, яркости и реализма на экране», — уточнили собеседники «Ленты.ру».

LG объявила о приостановке всех поставок в Россию в марте 2022 года. Тем не менее российское юрлицо ООО "ЛГ Электроникс Рус" продолжает работу. По итогам 2024 года выручка организации, по данным Rusprofile, составила 41 миллиард рублей (+13 процентов к 2023 году), чистая прибыль — 2,6 миллиарда рублей (-22 процента к 2023 году).

