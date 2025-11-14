Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:13, 14 ноября 2025Путешествия

В Евросоюзе назвали сроки отмены визовых ограничений для россиян

The Economist: ЕС снимет визовые ограничения для россиян после окончания СВО
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) назвали сроки отмены визовых ограничений для граждан России — санкционные меры снимут после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает The Economist.

Мнение касаемо визовой политики с Россией в ЕС разделилось. Так, глава европейской дипломатии Каю Каллас требуют приравнять россиян к их правительству, действия которого власти Европы осуждают. Таких взглядов придерживаются многие должностные лица европейских стран, несмотря на то, что недавно ЕС призывал отделять простых россиян от властей.

Однако авторы публикации считают, что любой другой исход выставит европейцев «безнадежно наивными» в глазах россиян, так как после окончания конфликта Евросоюз якобы скажет: «Мы вас всех пригласим».

7 ноября Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    На Западе назвали преимущество поражения Украины

    МАГАТЭ захотело срочно прояснить состояние ядерных объектов Ирана

    На Александра Серова подали в суд из-за детей

    В Москве появился новый вид городского транспорта

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости