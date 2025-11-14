В Евросоюзе назвали сроки отмены визовых ограничений для россиян

The Economist: ЕС снимет визовые ограничения для россиян после окончания СВО

В Европейском союзе (ЕС) назвали сроки отмены визовых ограничений для граждан России — санкционные меры снимут после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает The Economist.

Мнение касаемо визовой политики с Россией в ЕС разделилось. Так, глава европейской дипломатии Каю Каллас требуют приравнять россиян к их правительству, действия которого власти Европы осуждают. Таких взглядов придерживаются многие должностные лица европейских стран, несмотря на то, что недавно ЕС призывал отделять простых россиян от властей.

Однако авторы публикации считают, что любой другой исход выставит европейцев «безнадежно наивными» в глазах россиян, так как после окончания конфликта Евросоюз якобы скажет: «Мы вас всех пригласим».

7 ноября Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза.

