В Госдуме предрекли Европе потери из-за визовых ограничений для россиян

Депутат Белик: Российские туристы тратят значительные суммы в Европе
Елизавета Гринберг (редактор)
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европа столкнется с экономическими потерями из-за визовых ограничений для россиян. Таким мнением член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик поделился с Life.ru.

Депутат предрек, что туристическая отрасль Европейского союза (ЕС) в результате антироссийских визовых ограничений может быть подорвана. «Российский туристический рынок является одним из крупных рынков туристов, путешествующих в Европу. Российские туристы часто тратят значительные суммы денег на проживание, питание, покупки и экскурсии, способствуя развитию местного бизнеса и увеличению налоговых поступлений», — заметил он.

Также Белик добавил, что россияне поддерживали малые города Европы, для многих из которых туризм является основным источником дохода. Ограничения для россиян он назвал серьезным барьером для поездок.

7 ноября Еврокомиссия (ЕК) объявила о запрете на выдачу новых многократных шенгенских виз для россиян. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить страны Евросоюза.

    Все новости