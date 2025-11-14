Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:57, 14 ноября 2025Мир

В Кремле высказались о международном праве

Песков: Состояние международного права печально во многих точках мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Состояние международного права во многих точках мира является печальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что ситуация вокруг Венесуэлы будет разрешена в соответствии с нормами международного права.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своего американского коллегу к миру, подчеркнув, что необходимо положить конец «бесконечным войнам». По словам главы государства, для достижения мира американский народ должен объединиться с Венесуэлой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Галкину грозит до трех лет тюрьмы в Израиле. Что он сделал?

    Стало известно о планах Трампа депортировать украинцев на родину

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости