В Кремле высказались о международном праве

Песков: Состояние международного права печально во многих точках мира

Состояние международного права во многих точках мира является печальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Международное право сейчас во многих точках мира находится в печальном состоянии», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что ситуация вокруг Венесуэлы будет разрешена в соответствии с нормами международного права.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своего американского коллегу к миру, подчеркнув, что необходимо положить конец «бесконечным войнам». По словам главы государства, для достижения мира американский народ должен объединиться с Венесуэлой.