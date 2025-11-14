Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 14 ноября 2025Мир

Мадуро обратился к Трампу с призывом

Мадуро призвал Трампа к прекращению бесконечных войн и миру
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ariana Cubillos / AP

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с посланием к президенту США Дональду Трампу. Его слова приводит телеканал CNN.

Мадуро призвал Трампа к миру, подчеркнув, что необходимо положить конец «бесконечным войнам». «Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана», — сказал он.

По словам главы государства, для достижения мира американский народ должен объединиться с Венесуэлой. Он уклонился от ответа на вопрос о том, беспокоит ли его возможная агрессия со стороны США, заявив, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на источники сообщило, что Мадуро может добровольно уйти в отставку при соблюдении определенных условий со стороны США. Они включают амнистию для самого Мадуро и его приближенных, отмену вознаграждения за его поимку и обеспечение комфортной эмиграции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Ряд руководителей ФСИН задержали в российском регионе

    В Евросоюзе назвали сроки отмены визовых ограничений для россиян

    Военкор рассказал о появлении в зоне СВО нового российского дрона

    Мужчина расправился с партнершей и спрятал ее тело в холодильнике для кимчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости