Мадуро обратился к Трампу с призывом

Мадуро призвал Трампа к прекращению бесконечных войн и миру

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился с посланием к президенту США Дональду Трампу. Его слова приводит телеканал CNN.

Мадуро призвал Трампа к миру, подчеркнув, что необходимо положить конец «бесконечным войнам». «Хватит несправедливых войн. Хватит Ливии. Хватит Афганистана», — сказал он.

По словам главы государства, для достижения мира американский народ должен объединиться с Венесуэлой. Он уклонился от ответа на вопрос о том, беспокоит ли его возможная агрессия со стороны США, заявив, что сосредоточен на мирном управлении своей страной.

Ранее издание The Atlantic со ссылкой на источники сообщило, что Мадуро может добровольно уйти в отставку при соблюдении определенных условий со стороны США. Они включают амнистию для самого Мадуро и его приближенных, отмену вознаграждения за его поимку и обеспечение комфортной эмиграции.