В разведке Украины предрекли усиление ударов ВС России из-за «огромного количества» бомб

Скибицкий: РФ хочет произвести 120 тыс. КАБ и бомбы дальностью до 200 километров

Россия планирует к концу 2025 года произвести до 120 тысяч корректируемых авиабомб (КАБ), включая 500 дальнобойных. Это огромное количество, поскольку уже сейчас ВС РФ сбрасывает 200-250 таких бомб на территорию Украины ежедневно, значит, интенсивность ударов усилится, об этом заявил зампредседателя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны республики Вадим Скибицкий, передает Reuters.

Помимо этого, по словам Скибицкого, Россия запустит массовое производство новой версии планирующих бомб дальностью до 200 километров. Он предрек, что порядка 500 единиц этой модификации появятся уже к концу этого года.

Согласно прогнозу ГУР, в 2025 году РФ также произведет около 70 тысяч дальнобойных дронов, в том числе 30 тысяч «шахедов».

