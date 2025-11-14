Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:58, 14 ноября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Неуязвимость «Кинжалов» перед ПВО и ЗРК Украины и Запада объяснили

Военный эксперт Леонков: ПВО и ЗРК Запада и ВСУ не способны остановить «Кинжал»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, которые получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и которые сейчас есть на Западе, не способны остановить российскую баллистическую гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Неспособность ПВО и ЗРК сбивать этот вид оружия Вооруженных сил России (ВС РФ) специалист объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Характерный пример, может ли комплекс ПВО зарубежного производства сбивать наш "Кинжал" был продемонстрирован в 23-м году, когда зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot в киевском месте под названием Жуляны пытались уничтожить "Кинжал". По нему было выпущено 32 противоракеты. Ни одна из них не попала. При этом "Кинжал" уничтожил радиолокационную станцию и пункт боевого управления этого зенитного ракетного комплекса», — рассказал Леонков.

Военный эксперт отметил, что в последующем не раз предпринимались попытки сбить «Кинжал», но ничего из этого не выходило.

В США признали, что «Кинжал» является очень сложной целью для зенитного ракетного комплекса Patriot. Хотя нужно понимать, что пытались сбить «Кинжал» не зенитными управляемыми ракетами, а специализированными ракетами для противоракетной борьбы

Алексей Леонковвоенный эксперт

«Невозможность сбить "Кинжал" объясняется в том числе техническими факторами. Дело в том, что радиолокацинные станции, которые делаются для ЗРК Patriot и других ПВО, работают с целями, у которых скорость не превышает три числа Маха, то есть не превышает трех тысяч километров в час. А "Кинжал" летит на скорости десять чисел мМаха. Его сложно засечь, сложно получить обратный сигнал. К тому же еще "Кинжал" летит не по баллистической, а по квазибаллистической траектории, то есть он постоянно маневрирует. Поэтому четко зафиксировать на нем луч локатора, передать целеуказания не представляется возможным», — объяснил Леонков.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что американцы попытались эту задачу решить тем, что оснастили ЗРК Patriot системами искусственного интеллекта — как раз инцидент, который произошел в Жулянах, демонстрировал работу искусственного интеллекта. Но, как показала боевая среда, 32 ракеты не справились со своей задачей, добавил он.

«Когда американцы ставили две станции Patriot вокруг Киева и тоже пытались сбить "Кинжал", у них также не получалось. Но во второй раз они не стали это афишировать», — поделился эксперт.

«Кинжал» всегда со стопроцентной вероятностью поражает все намеченные цели, а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, которые получила Украина и которые сейчас есть на Западе, не способны остановить «Кинжал»

Алексей Леонковвоенный эксперт
Материалы по теме:
На Западе раскрыли три этапа плана России по подчинению Киева. Первый — лишение Украины доступа к Черному морю
На Западе раскрыли три этапа плана России по подчинению Киева. Первый — лишение Украины доступа к Черному морю
12 ноября 2025
Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь
Украина подверглась очередной массированной атаке. Киев потрясли семь непрерывных серий мощных взрывов за ночь
Сегодня

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Оборонное ведомство рассказало, что кроме этой модели ракет использовалось и другое высокоточное дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования. Также для удара использовались ударные беспилотники.

Целями атаки стали объекты энергетики, работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также военно-промышленный комплекс (ВПК) страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Захарова назвала основную проблему в отношениях с США

    Психолог приглашал на сеансы и насиловал россиянок

    Популярные продукты связали с увеличением риска рака кишечника

    Авторам уроков непокорным россиянам вынесли приговор

    Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

    Захарова уличила Канаду в продолжении курса «внучки гитлеровского приспешника»

    Звезда «Универа» покрасила волосы в неожиданный цвет

    Жертву «потрошителя» нашли в янтаре в России

    Живущая в Европе дочь Лазаревой и Шаца раскрыла эмоции от эмиграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости