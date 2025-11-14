Военный эксперт Леонков: ПВО и ЗРК Запада и ВСУ не способны остановить «Кинжал»

Комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, которые получили Вооруженные силы Украины (ВСУ) и которые сейчас есть на Западе, не способны остановить российскую баллистическую гиперзвуковую ракету «Кинжал», сообщил военный эксперт Алексей Леонков. Неспособность ПВО и ЗРК сбивать этот вид оружия Вооруженных сил России (ВС РФ) специалист объяснил в беседе с «Лентой.ру».

«Характерный пример, может ли комплекс ПВО зарубежного производства сбивать наш "Кинжал" был продемонстрирован в 23-м году, когда зенитным ракетным комплексом (ЗРК) Patriot в киевском месте под названием Жуляны пытались уничтожить "Кинжал". По нему было выпущено 32 противоракеты. Ни одна из них не попала. При этом "Кинжал" уничтожил радиолокационную станцию и пункт боевого управления этого зенитного ракетного комплекса», — рассказал Леонков.

Военный эксперт отметил, что в последующем не раз предпринимались попытки сбить «Кинжал», но ничего из этого не выходило.

В США признали, что «Кинжал» является очень сложной целью для зенитного ракетного комплекса Patriot. Хотя нужно понимать, что пытались сбить «Кинжал» не зенитными управляемыми ракетами, а специализированными ракетами для противоракетной борьбы Алексей Леонков военный эксперт

«Невозможность сбить "Кинжал" объясняется в том числе техническими факторами. Дело в том, что радиолокацинные станции, которые делаются для ЗРК Patriot и других ПВО, работают с целями, у которых скорость не превышает три числа Маха, то есть не превышает трех тысяч километров в час. А "Кинжал" летит на скорости десять чисел мМаха. Его сложно засечь, сложно получить обратный сигнал. К тому же еще "Кинжал" летит не по баллистической, а по квазибаллистической траектории, то есть он постоянно маневрирует. Поэтому четко зафиксировать на нем луч локатора, передать целеуказания не представляется возможным», — объяснил Леонков.

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что американцы попытались эту задачу решить тем, что оснастили ЗРК Patriot системами искусственного интеллекта — как раз инцидент, который произошел в Жулянах, демонстрировал работу искусственного интеллекта. Но, как показала боевая среда, 32 ракеты не справились со своей задачей, добавил он.

«Когда американцы ставили две станции Patriot вокруг Киева и тоже пытались сбить "Кинжал", у них также не получалось. Но во второй раз они не стали это афишировать», — поделился эксперт.

«Кинжал» всегда со стопроцентной вероятностью поражает все намеченные цели, а комплексы противовоздушной и противоракетной обороны, которые получила Украина и которые сейчас есть на Западе, не способны остановить «Кинжал» Алексей Леонков военный эксперт

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Оборонное ведомство рассказало, что кроме этой модели ракет использовалось и другое высокоточное дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования. Также для удара использовались ударные беспилотники.

Целями атаки стали объекты энергетики, работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также военно-промышленный комплекс (ВПК) страны.