13:35, 14 ноября 2025Экономика

В резком подорожании золота обвинили Китай

Societe Generale: Тайные закупки Китая спровоцировали рост цен на золото
Вячеслав Агапов

Фото: Pla2na / Shutterstock / Fotodom

Тайные закупки Китая спровоцировали рост цен на золото. В резком подорожании благородного металла обвинили Пекин аналитики Societe Generale, их цитирует Financial Times.

По официальным данным, в июне КНР приобрела 2,2 тонны золота, в июле и августе — по 1,9 тонны. Однако объем незарегистрированных закупок драгоценного металла в КНР может превышать эти показатели более чем в 10 раз. По итогам 2025-го суммарные объемы драгоценного металла, который скупили в Поднебесной, могут достигнуть 250 тонн, а общие резервы — более 5 тысяч тонн, вдвое выше, чем говорят официальные данные.

Пекин активно вкладывается в покупки золота, чтобы снизить зависимость экономики от доллара, объяснил главный стратегический директор по энергетическим направлениям инвестфонда Carlyle Джефф Карри. Такой ажиотаж разгоняет цены на золото, которые уже неоднократно били рекорды в этом году, отметил директор Японской ассоциации рынка драгметаллов Брюс Икемизу.

По данным JP Morgan Private Bank, в 2026 году у цен на золото есть все шансы преодолеть отметку в пять тысяч долларов. Спрос на драгоценный металл разгоняют центробанки государств с развивающейся экономикой. По словам руководителя отдела макроэкономической стратегии банка, к концу 2026 года золото может подорожать до 5200-5300 долларов. Это почти на 25 процентов выше текущей цены на этот актив.

