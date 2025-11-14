В российском городе автомобили «поскользнулись» на льду и попали на видео

В Иркутске произошло массовое ДТП из-за гололедицы

В микрорайоне Березовый Иркутска машины «поскользнулись» на льду, из-за чего произошло массовое ДТП. Видео публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах уже столкнулись три автомобиля. Четвертое авто пытались спасти, толкая кузов, однако машина покатилась по льду вниз, врезавшись в остальные.

Отмечается, что ДТП на этом участке происходят каждый раз во время непогоды.

Снег в Иркутске, по прогнозам синоптиков, ожидается в пятницу и субботу, 14 и 15 ноября. Максимальная температура в пятницу — минус 1 градус, в ночь на субботу она опустится до минус девяти градусов, днем ожидается минус семь градусов.

