11:51, 14 ноября 2025

В российском городе автомобили «поскользнулись» на льду и попали на видео

В Иркутске произошло массовое ДТП из-за гололедицы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В микрорайоне Березовый Иркутска машины «поскользнулись» на льду, из-за чего произошло массовое ДТП. Видео публикует Telegram-канал Babr Mash.

На кадрах уже столкнулись три автомобиля. Четвертое авто пытались спасти, толкая кузов, однако машина покатилась по льду вниз, врезавшись в остальные.

Отмечается, что ДТП на этом участке происходят каждый раз во время непогоды.

Снег в Иркутске, по прогнозам синоптиков, ожидается в пятницу и субботу, 14 и 15 ноября. Максимальная температура в пятницу — минус 1 градус, в ночь на субботу она опустится до минус девяти градусов, днем ожидается минус семь градусов.

Ранее жители Новосибирска слепили снеговика в виде кота, после того как на город обрушился снегопад.

