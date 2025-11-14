Экономика
15:58, 14 ноября 2025Экономика

В Россию стали чаще ввозить китайские машины

Ввоз легковых машин через Дальний Восток вырос в несколько раз
Вячеслав Агапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С начала ноября 2025 года ввоз легковых машин через Дальний Восток вырос в несколько раз. Об этом со ссылкой на данные таможни сообщает РИА Новости.

С 1 по 12 ноября уссурийские таможенники оформили 4477 китайских машин, объемы ввоза в годовом выражении выросли в 3,5 раза. В Приморском крае ввезли 5528 автомобилей, почти вчетверо больше в годовом выражении.

На Владивостокской таможне поставки автомобилей по морю в октябре составили 38,5 тысячи автомобилей. Год к году показатель вырос на 32 процента. С начала ноября было ввезено почти 15,7 тысячи автомобилей.

С начала 2025 года суммарные объемы продаж новых китайских автомобилей в России упали на 27,3 процента. За 10 месяцев смогли реализовать только 569,9 тысячи единиц. Стремительный спад продаж эксперты зафиксировали у всех наиболее востребованных в РФ машин. Самое мощное падение продемонстрировали кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max, их продажи рухнули на 59 процентов, до 22,5 тысячи единиц.

В октябре 2025 года средняя стоимость нового китайского автомобиля, представленного на российском рынке, упала до 3,57 миллиона рублей. Снижение цен эксперты связывают в том числе с продолжающимся падением спроса. По итогам первых десяти месяцев этого года суммарные объемы реализации подобных авто в стране просели на 27,3 процента в сравнении с тем же периодом 2024-го. Дилеры китайских брендов вынуждены снижать цены на свои машины, чтобы компенсировать растущие издержки.

    Все новости