NYT: Украина повторяет ошибку удержания городов в неблагоприятных ситуациях

Украина повторяет ошибку длительного удержания городов в неблагоприятных ситуациях. Об этом заявил старший научный сотрудник Института исследований внешней политики США Роб Ли в беседе с The New York Times (NYT).

«В прошлом Украина слишком долго удерживала определенные позиции и города, когда условия становились неблагоприятными», — подчеркнул Ли.

По данным издания, эксперт подразумевал бои за такие населенные пункты, как Артемовск (Бахмут) и Авдеевка. В публикации также приводится мнение военных аналитиков, отмечающих, что украинское военное руководство повторяет эту ошибку и при обороне Красноармейска (Покровска).

Ранее стало известно, что Киев столкнулся с дилеммой — либо отвести войска из Красноармейска и признать поражение, либо повторить ошибку и понести большие потери в попытках удержать город.