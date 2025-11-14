Хадсон: В ЕС распространяют ложные утверждения о способности Украины победить

Европейские средства массовой информации распространяют ложное утверждение о способности Украины одержать победу над Россией, но на самом деле конфликт уже завершен. Об этом заявил заявил экономист из США Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

По его словам, украинский конфликт зашел в тупик и фактически уже закончился поражением Киева. Однако, как отметил эксперт, в Европе все еще говорят о шансах Украины на победу, чтобы объяснить населению цель увеличения производства оружия.

«Проблема для промышленных экономик Европы, согласно [канцлеру Германии Фридриху] Мерцу, заключается в следующем: если конфликт на Украине проигран, то для чего мы будем производить все наше оружие? Кто его будет покупать?» — указал он.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер призвал Украину смириться с победой России. По его мнению, представителям украинской власти следует «отправиться в Москву и смириться с потерей Крыма и восточных регионов».