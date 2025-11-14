ВСУ ударили по Севастополю

Развожаев: В Севастополе силы ПВО отражают атаку ВСУ, сбито семь воздушных целей

В ночь на пятницу, 14 ноября, Вооруженные сил Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram.

Он уточнил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь воздушных целей. По предварительным данным, объекты инфраструктуры не пострадали.

Губернатор призвал население сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Ранее стало известно об атаке беспилотников на Новороссийск. В городе прозвучал сигнал «Внимание всем!». Подробности пока неизвестны.