Губернатор Развожаев сообщил о двух попытках ударов ВСУ по Севастополю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались ударить по Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. Наши военные уверенно и спокойно отразили обе атаки вражеских беспилотников на Севастополь», — написал он.

По его данным, системы противовоздушной обороны и силы Черноморского флота сбили 16 беспилотников. Никакие объекты в городе не повреждены.

По данным Минобороны, в ночь на 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской областью, 19 — над Крымом.