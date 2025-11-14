Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:00, 14 ноября 2025Россия

ВСУ дважды пытались ударить по Севастополю

Губернатор Развожаев сообщил о двух попытках ударов ВСУ по Севастополю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды пытались ударить по Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. Наши военные уверенно и спокойно отразили обе атаки вражеских беспилотников на Севастополь», — написал он.

По его данным, системы противовоздушной обороны и силы Черноморского флота сбили 16 беспилотников. Никакие объекты в городе не повреждены.

По данным Минобороны, в ночь на 14 ноября ВСУ атаковали территорию России более чем 200 беспилотниками. Больше всего дронов — 66 — перехватили над территорией Краснодарского края. Также 59 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря. Еще 45 сбили над Саратовской областью, 19 — над Крымом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Российский командир показал нарушающую Оттавскую конвенцию мину ВСУ в Курской области

    Ночной удар по Киеву попал на видео

    Таксист-отравитель получил наказание за изнасилование россиянки

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

    В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

    Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

    В США назвали Зеленского коррумпированным тираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости