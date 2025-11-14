Россия
07:45, 14 ноября 2025

ВСУ ударили по популярному российскому туристическому городу

Богодистов сообщил об ударе ВСУ по Геленджику
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgenii Shabanov / Globallookpress

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по популярному российскому туристическому городу — Геленджику. Об этом сообщил глава муниципального образования Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители, внимание! Идет отражение атаки БПЛА со стороны Новороссийска. Избегайте открытых пространств, не стойте у окон», — написал он.

Политик напомнил, что съемка и публикация материалов о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и специальных служб запрещена.

Об атаке БПЛА на Новороссийск стало известно ранее 14 ноября. Опасность удара беспилотников была объявлена в Туапсе, Геленджике, Новороссийске и Анапе. В результате атаки повреждения получила нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис» и береговые сооружения.

