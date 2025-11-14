Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 14 ноября 2025Силовые структуры

Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

В Донецке осудили японского наемника за боевые действия против РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли заочный приговор в отношении 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2023 года Тайнака через границу с Польшей прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Он прошел военную подготовку на тренировочных базах и освоил навыки, необходимые для участия в вооруженном конфликте. После этого до конца лета этого года принимал участие в боевых действиях против российских военных. За эти действия он получил вознаграждение более 2,6 миллиона рублей.

Тайнака объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что стало известно о предстоящем в Москве суде над гражданином Швеции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Мерц заявил о подготовке новых ограничений против России

    Глава офиса Зеленского встретился с представителем США на фоне коррупционного скандала

    Раскрыты поддерживающие подрыв Крымского моста два россиянина

    Столкновение 454-килограммового бизона и двух туристов попало на видео

    Машина скатилась по Великой Китайской стене, врезалась в кирпичи и попала на видео

    Зеленский вывел из состава СНБО участников коррупционного скандала

    Россиянам предсказали исчезновение одного способа покупки жилья

    Шквальный огонь российских военных по огромным дронам ВСУ попал на видео «от первого лица»

    Уехавшую из России журналистку признали иноагентом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости