Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

В Донецке осудили японского наемника за боевые действия против РФ

В Донецкой народной республике (ДНР) вынесли заочный приговор в отношении 38-летнего гражданина Японии Такао Тайнаки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Он признан виновным по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ.

Как установил суд, в феврале 2023 года Тайнака через границу с Польшей прибыл на территорию Украины и вступил в Интернациональный легион. Он прошел военную подготовку на тренировочных базах и освоил навыки, необходимые для участия в вооруженном конфликте. После этого до конца лета этого года принимал участие в боевых действиях против российских военных. За эти действия он получил вознаграждение более 2,6 миллиона рублей.

Тайнака объявлен в международный розыск. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд заочно приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

