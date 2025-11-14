Бывший СССР
15:00, 14 ноября 2025

Захарова заметила попытку навязать опыт Украины одной стране

Захарова: Украина хочет навязать свой опыт Ирландии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Поездка замглавы МИД Украины Сергея Кислицы в Ирландию говорит о желании Киева навязать свой опыт этой стране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, трансляция которого ведется на YouTube.

В частности, Захарова обратила внимание на проведение в Дублине конференции по «вопросам безопасности», инициатором которой стала Украина.

Дипломат обратила внимание на визит Кислицы, который заявлял о якобы «российской угрозе» для островного государства, а также призвал отказаться от нейтрального статуса, назвав его «атавизмом». Он также посоветовал обратить внимание на опыт вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс.

«[Кислица], наверное, не додумался, что представляет плохой пример избавления от признаков "атавизма". В его случае речь идет о возвращении к облику животного, хотя человечество идет другим путем (...) Видимо такую же судьбу потрошения страны НАТО Киев уготовил для Ирландии, как будто она без украинского опыта не разберется», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее Захарова рассказала, что переговоры с Россией в очередной раз прекратила именно Украина. Так дипломат прокомментировала слова замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы в интервью The Times. Он сообщил, что «нынешние мирные переговоры завершились с незначительным прогрессом». Представитель Киева добавил, что диалог Москвы и Киева прекращен до конца текущего года.

