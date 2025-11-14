Культура
Запрет на въезд в Литву Моргенштерну объяснили

Адвокат Жорин: Моргенштерну запретили въезд в Литву из-за популярности в РФ
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Адвокат Сергей Жорин связал запрет на въезд в Литву Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) с популярностью рэпера среди русскоязычных слушателей. Об этом он рассказал сайту «Страсти».

Жорин усомнился в том, что артист может представлять угрозу безопасности страны, как утверждают власти Литвы. По мнению юриста, вероятно, в республике хотят ограничить все, что связано с Россией.

«Моргенштерн по-прежнему популярен среди русскоязычной аудитории. Возможно, именно это и стало одной из причин такого решения», — считает Жорин.

Ранее сообщалось, что власти Литвы внесли Моргенштерна в список нежелательных лиц. Музыканту на десять лет запретили въезд в страну.

