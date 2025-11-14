Россия
20:21, 14 ноября 2025

Запуск «Кинжала» сняли на видео из кабины самолета

Пилот МиГ-31 снял запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» попал на видео, снятое пилотом сверхзвукового перехватчика МиГ-31К прямо из кабины самолета. Кадры публикует Telegram-канал «Оборонка».

«В последние недели бьются рекорды по запускам этого изделия в рамках одной комбинированной атаки: восемь и одиннадцать единиц», — подчеркнули авторы канала.

Накануне Россия нанесла удар возмездия гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине.

Оборонное ведомство противника сообщило, что, помимо данной модели ракет, российские бойцы применили и дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования.

