Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:57, 14 ноября 2025Экономика

В Подмосковье пожаловались на жизнь под открытым небом в доме без крыши

Жители Жуковского пожаловались, что лишились крыши дома в холода из-за ремонта
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Жители подмосковного Жуковского пожаловались, что лишились крыши дома в период холодов из-за затянувшегося капремонта. На ситуацию обратила внимание Readovka.

На записи, сделанной собственником одной из квартир, можно увидеть, что часть кухонной зоны в одной из квартир фактически находится под открытым небом из-за отсутствия крыши и потолка. По словам жильцов, ремонт стартовал в июне с разбора кровли над первым подъездом. Однако подрядчик не установил адекватной временной защиты, и в результате квартиры на верхнем этаже и подъезды постоянно затапливало после дождей. После того как крышу сняли и над вторым подъездом, в одной из квартир упал потолок. Рабочие установили деревянный каркас и на время закрыли пролом лишь через три дня после инцидента и с того момента фактически перестали заниматься ремонтом. Жильцы сетуют, что в последнее время в дом время от времени приходят один-два человека, преимущественно после сильных осадков, чтобы слить воду и поправить укрытие. При этом, отмечают собственники, им не сообщают конкретные сроки завершения работ. Страховые компании, в свою очередь, отказываются выдавать компенсации, ссылаясь на то, что ущерб возник в ходе ремонта и в связи с этим не подпадает под страховые случаи.

Ранее жители десяти домов в Новороссийске рассказали о фекальном потопе, который не прекращается почти три месяца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это жесть». Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

    Шквальный огонь российских военных по огромным дронам ВСУ попал на видео «от первого лица»

    Уехавшую из России журналистку признали иноагентом

    В СПЧ высказались о наказании для Пугачевой

    Мощное землетрясение произошло в российском регионе

    Россиянин порезал коллегу и его семью

    Биткоин резко подешевел

    В России ответили на вызов Азербайджаном посла из-за ракеты на территории посольства

    В РПЦ указали на место мужчины и женщины в семье

    Японский наемник получил миллионы за участие в боевых действиях против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости