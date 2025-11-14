В Подмосковье пожаловались на жизнь под открытым небом в доме без крыши

Жители Жуковского пожаловались, что лишились крыши дома в холода из-за ремонта

Жители подмосковного Жуковского пожаловались, что лишились крыши дома в период холодов из-за затянувшегося капремонта. На ситуацию обратила внимание Readovka.

На записи, сделанной собственником одной из квартир, можно увидеть, что часть кухонной зоны в одной из квартир фактически находится под открытым небом из-за отсутствия крыши и потолка. По словам жильцов, ремонт стартовал в июне с разбора кровли над первым подъездом. Однако подрядчик не установил адекватной временной защиты, и в результате квартиры на верхнем этаже и подъезды постоянно затапливало после дождей. После того как крышу сняли и над вторым подъездом, в одной из квартир упал потолок. Рабочие установили деревянный каркас и на время закрыли пролом лишь через три дня после инцидента и с того момента фактически перестали заниматься ремонтом. Жильцы сетуют, что в последнее время в дом время от времени приходят один-два человека, преимущественно после сильных осадков, чтобы слить воду и поправить укрытие. При этом, отмечают собственники, им не сообщают конкретные сроки завершения работ. Страховые компании, в свою очередь, отказываются выдавать компенсации, ссылаясь на то, что ущерб возник в ходе ремонта и в связи с этим не подпадает под страховые случаи.

