11:26, 14 ноября 2025

Звезда «Очень странных дел» устроила фотосессию в красных трусах

Актриса Милли Бобби Браун устроила откровенную фотосессию для своего бренда
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @milliebobbybrown

Британская актриса и модель Милли Бобби Браун устроила откровенную фотосессию для своего бренда Florence by Mills. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

21-летняя звезда популярного телесериала «Очень странные дела» снялась в облегающей укороченной футболке и красных трусах с высокой посадкой. Кроме того, она примерила черные кожаные сапоги и перчатки в тон нижнему белью, оформленные белым мехом. Также знаменитость подобрала к своему наряду широкий пояс с золотистой пряжкой и новогодний колпак.

Поклонники оценили эффектную съемку актрисы в комментариях под публикацией. «Получилось красиво», «Тебе очень идет быть брюнеткой», «Она слишком горяча. Это должно быть незаконно», «Очаровательная девушка», «Она такая идеальная», — высказывались они.

В июле Милли Бобби Браун опубликовала откровенное фото с пляжного отдыха.

