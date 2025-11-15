Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:17, 15 ноября 2025Путешествия

Аэропорт Ижевска приостанавливал прием и выпуск самолетов

Росавиация: Аэропорт Ижевска приостанавливал полеты, ограничения уже сняты
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Аэропорт Ижевска в 05:30 15 ноября по московскому времени вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сняты ограничения были в 06:50, сообщает официальны представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такая мера была предпринята дл обеспечения безопасности полетов. Самолетам не пришлось уходить на запасные аэродромы.

Также были введены ограничения в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Тамбов, Уфа, Самара и Саратов. Со всех аэропортов, кроме Тамбова, ограничения уже сняты. На запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме указали на «фактически остановивший» работу пенсионной системы сбой

    На Западе указали на равнодушное отношение украинцев к Зеленскому

    В Раде призвали Зеленского уйти в отставку

    Российский «Бумеранг» поразил объект ВСУ на дистанции 57 км

    Известный рок-музыкант заявил об исчезновении мужчин на Украине

    Трамп заявил о неоднократном визите Клинтона на остров Эпштейна

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала вид сзади на мотоцикле

    В Минздраве рассказали о состояниии пострадавших в ДТП с автобусом и большегрузом

    В США заявили о необходимости диалога Трампа и Путина

    Экс-советник Трампа призвал США немедленно прекратить участие в украинском конфликте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости