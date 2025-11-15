Аэропорт Ижевска приостанавливал прием и выпуск самолетов

Росавиация: Аэропорт Ижевска приостанавливал полеты, ограничения уже сняты

Аэропорт Ижевска в 05:30 15 ноября по московскому времени вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сняты ограничения были в 06:50, сообщает официальны представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такая мера была предпринята дл обеспечения безопасности полетов. Самолетам не пришлось уходить на запасные аэродромы.

Также были введены ограничения в аэропортах: Казань, Нижнекамск, Тамбов, Уфа, Самара и Саратов. Со всех аэропортов, кроме Тамбова, ограничения уже сняты. На запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару.