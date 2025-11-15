Путешествия
Россиян предупредили о временных ограничениях в еще четырех аэропортах страны

Росавиация: В аэропортах Казань, Тамбов, Уфа и Нижнекамск введены ограничения
Екатерина Щербакова
Фото: Andrey Titov / Global Look Press

Временные ограничения введены в еще четырех российских аэропортах: Казань, Нижнекамск (Бегишево), Тамбов (Донское) и Уфа. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения на выпуск и прием самолетов действуют с 02:55 15 ноября, и необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Такие меры пришлось принять также в аэропортах: Самара (Курумоч) и Саратов (Гагарин).

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом.

Вражеские беспилотники также были уничтожены над акваторией Черного моря и четырьмя регионами России.

    Все новости