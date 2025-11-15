ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над российским регионом

Богомаз: Над Брянской областью уничтожено 6 БПЛА, пострадавших и разрушений нет

Губернатор Брянской области в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом.

Пять вражеских беспилотников самолетного типа было сбито около шести вечера, еще один БПЛА благодаря подразделениям противовоздушной обороны Министерства обороны России был обнаружен и уничтожен около 23:30.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил губернатор.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город, которая произошла в ночь на 14 ноября. Повреждения получили 60 квартир, всем собственникам и жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе финансовая. Кроме того, пострадал гражданский корабль в порту и нефтебаза.