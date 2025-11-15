Россия
00:14, 15 ноября 2025Россия

ПВО уничтожила шесть украинских БПЛА над российским регионом

Богомаз: Над Брянской областью уничтожено 6 БПЛА, пострадавших и разрушений нет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Губернатор Брянской области в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионом.

Пять вражеских беспилотников самолетного типа было сбито около шести вечера, еще один БПЛА благодаря подразделениям противовоздушной обороны Министерства обороны России был обнаружен и уничтожен около 23:30.

«Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — добавил губернатор.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко рассказал о последствиях массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (ВСУ) на город, которая произошла в ночь на 14 ноября. Повреждения получили 60 квартир, всем собственникам и жителям будет оказана необходимая помощь, в том числе финансовая. Кроме того, пострадал гражданский корабль в порту и нефтебаза.

