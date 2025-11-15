Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:13, 15 ноября 2025Россия

Автобус в российском регионе перевернулся из-за коровы

В Забайкальском крае автобус с вахтовиками перевернулся из-за коровы на трассе
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Забайкалья

В Забайкалье автобус с вахтовиками перевернулся на трассе из-за коровы. Внимание на инцидент в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Авария произошла в субботу, 15 ноября, в Шилкинском районе возле села Васильевка. По информации источника, водитель автобуса Kia Grandbird хотел объехать животное, однако из-за гололеда машина попала в кювет. В салоне в тот момент находились сотрудники Быстринского горно-обогатительного комбината.

Пострадали восемь человек: троим оказали помощь на месте, еще пятерых пришлось отправить в больницу, чтобы провести обследование.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с пассажирским автобусом и большегрузом в Кунгурском округе Пермского края, которое произошло в пятницу, 14 ноября, 19 человек получили травмы. Аварию не пережили семь человек, в том числе ребенок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

    Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

    Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

    Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

    Мужчина решил впечатлить родителей девушки похудением и не пережил этого

    Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

    ВС России отбили две контратаки ВСУ в целях попытки прорвать окружение в Купянске

    На Западе назвали мерзостью слова Каллас о поддержке Украины

    Минобороны назвало число сбитых за сутки БПЛА

    Раскрыты потери ВСУ за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости