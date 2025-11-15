Автобус в российском регионе перевернулся из-за коровы

В Забайкальском крае автобус с вахтовиками перевернулся из-за коровы на трассе

В Забайкалье автобус с вахтовиками перевернулся на трассе из-за коровы. Внимание на инцидент в российском регионе обратил Telegram-канал Babr Mash.

Авария произошла в субботу, 15 ноября, в Шилкинском районе возле села Васильевка. По информации источника, водитель автобуса Kia Grandbird хотел объехать животное, однако из-за гололеда машина попала в кювет. В салоне в тот момент находились сотрудники Быстринского горно-обогатительного комбината.

Пострадали восемь человек: троим оказали помощь на месте, еще пятерых пришлось отправить в больницу, чтобы провести обследование.

