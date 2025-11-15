Путешествия
Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

Более 700 пассажиров застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды
Фото: Telegram-канал Транспортной полиция Сибири

Сотни человек застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Из-за штормового предупреждения в аэропорту почти на сутки задержали рейсы в Краснодар, Красноярск, Минводы, Москву, Новосибирск и Челябинск. На данный момент вылета ожидают более 700 пассажиров.

«Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России и администрация международного аэропорта Норильск имени Николая Урванцева принимают меры по обеспечению правопорядка в аэровокзальном комплексе, безопасности пассажиров и организации их доставки в город Норильск для размещения в гостиницах», — поделились информацией в ведомстве. Людей отвезут из аэропорта в город на внедорожниках, сказано в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, порывы ветра в Норильске могут достигать 30 метров в секунду. Трассы Норильск — Кайеркан — Алыкель и Дудинка — Алыкель из-за непогоды временно перекрыли.

Ранее в этот же день стало известно о схожей ситуации в Казани, где сотни пассажиров более чем на сутки застряли в аэропорту. В общей сложности там задержали 16 рейсов.

