Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:05, 15 ноября 2025Путешествия

Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту

В Казани задержали 16 рейсов, пассажиры ждут вторые сутки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Казани, люди вторые сутки ждут своих рейсов. Об этом сообщает Readovka.

Воду и еду начали выдавать людям только спустя десять часов ожидания, передает издание. Отмечается, что задерживаются среди прочего вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул. Некоторые пассажиры опоздали на другие рейсы, так как должны были лететь с пересадками.

Всего на вылет задержаны 5 рейсов, на прилет — 11, уточняет издание «БизнесОнлайн».

Ранее стало известно, что аэропорт Ижевска в 5:30 15 ноября по московскому времени вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

    Более 700 пассажиров застряли в российском аэропорту

    Немецкий депутат приехал в Россию вопреки спорам с коллегами

    Стало известно о возможном уходе Тима Кука с поста главы Apple

    Мужчина решил впечатлить родителей девушки похудением и не пережил этого

    Минобороны сообщило об ударе по аэродрому ВСУ

    ВС России отбили две контратаки ВСУ в целях попытки прорвать окружение в Купянске

    На Западе назвали мерзостью слова Каллас о поддержке Украины

    Минобороны назвало число сбитых за сутки БПЛА

    Раскрыты потери ВСУ за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости