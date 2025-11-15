Сотни пассажиров застряли в российском аэропорту

В Казани задержали 16 рейсов, пассажиры ждут вторые сутки

Сотни пассажиров застряли в аэропорту Казани, люди вторые сутки ждут своих рейсов. Об этом сообщает Readovka.

Воду и еду начали выдавать людям только спустя десять часов ожидания, передает издание. Отмечается, что задерживаются среди прочего вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Дубай и Стамбул. Некоторые пассажиры опоздали на другие рейсы, так как должны были лететь с пересадками.

Всего на вылет задержаны 5 рейсов, на прилет — 11, уточняет издание «БизнесОнлайн».

Ранее стало известно, что аэропорт Ижевска в 5:30 15 ноября по московскому времени вводил временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.