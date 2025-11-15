Бывшему вице-губернатору российского региона отменили обвинительный приговор

Бывшему самарскому вице-губернатору Гендину отменили обвинительный приговор

Московский городской суд отменил обвинительный приговор по делу о хищении 3,8 миллиона рублей, ранее вынесенный бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину, в связи с истечением срока давности преступления. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщает ТАСС.

«Приговор Таганского суда города Москвы отменен в части отбывания наказания Гендиным в связи с истечением срока давности инкриминируемого преступления», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

О том, что Таганский суд Москвы приговорил Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима, сообщалось 10 сентября. Вину в совершенном преступлении он не признал. Гособвинение просило назначить бывшему вице-губернатору 8,5 года колонии.

Также Гендина обвиняют в хищении еще 100 миллионов рублей по другому уголовному делу. Вину в совершении этого преступления он тоже не признает.