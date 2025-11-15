Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:56, 15 ноября 2025Силовые структуры

Бывшему вице-губернатору российского региона отменили обвинительный приговор

Бывшему самарскому вице-губернатору Гендину отменили обвинительный приговор
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Московский городской суд отменил обвинительный приговор по делу о хищении 3,8 миллиона рублей, ранее вынесенный бывшему вице-губернатору Самарской области Геннадию Гендину, в связи с истечением срока давности преступления. Об этом в субботу, 15 ноября, сообщает ТАСС.

«Приговор Таганского суда города Москвы отменен в части отбывания наказания Гендиным в связи с истечением срока давности инкриминируемого преступления», — сообщили агентству в правоохранительных органах.

О том, что Таганский суд Москвы приговорил Геннадия Гендина к шести годам колонии общего режима, сообщалось 10 сентября. Вину в совершенном преступлении он не признал. Гособвинение просило назначить бывшему вице-губернатору 8,5 года колонии.

Также Гендина обвиняют в хищении еще 100 миллионов рублей по другому уголовному делу. Вину в совершении этого преступления он тоже не признает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Предсказаны возможные точки новых войн в 2026 году

    Назван самый вредный кофейный напиток

    На Украине заявили о почти сравнявшемся числе ушедших в самоволку с воюющими бойцами

    В Словакии заявили о важности встречи с Медведевым

    Тренер сборной России по футболу раскрыл отношение к игрокам в Европе

    В США допустили бегство Зеленского с Украины

    Разведка США обвинила владельца AliExpress в работе на армию Китая

    Захарова высмеяла теорию молдавского депутата о Пушкине и геях

    Белоруссия обратилась с призывом к соседям в Европе

    Роспотребнадзор прокомментировал вспышку опасного вируса в Эфиопии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости