Стало известно о возможном уничтожении командного пункта НАТО в Сумах

Дандыкин: ВС России могли уничтожить командный пункт НАТО в Сумах

Российские войска могли уничтожить подземный командный пункт в Сумах, где находились офицеры НАТО, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом пишет газета «Аргументы и факты» («АиФ»).

По его словам, удар Вооруженных сил (ВС) РФ мог быть направлен на защищенный командный пункт, где представители Североатлантического альянса координировали действия украинской армии.

«Учитывая, что "Кинжал" на тысячу километров летит, то его могли использовать для такой атаки», — подчеркнул Дандыкин.

Ранее стало известно, что Россия нанесла удар возмездия баллистическими ракетами «Кинжал» по Украине.