Нардеп Федиенко показал фото упавшей во дворе жилого дома в Киеве ракеты Patriot

Депутат Верховной Рады Украины показал зенитную ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) от комплекса Patriot, упавшую во дворе жилого дома в Киеве. Он опубликовал фотографии в своем Telegram-канале.

«Это то, что нас защищает, но так же, к сожалению, противовоздушная ракета может упасть где угодно», — написал нардеп.

Ранее выяснилось, что ракета, попавшая в здание посольства Азербайджана в Киеве, оказалась не российской, а украинской. Фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие повреждения помещения, свидетельствуют о том, что это была зенитная ракета Вооруженных сил республики (ВСУ) от комплекса Patriot.

До этого полагалось, что на посольство упали обломки российского «Искандера».