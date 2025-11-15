Дубинский предрек падение Запорожью после визита Зеленского

Дубинский посочувствовал Запорожью после визита Зеленского

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский после визита президента Украины Владимира Зеленского предрек Запорожью падение после визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ну вот и все. Вор и мародер сфотографировался у стелы "Запорожье". Жаль, хороший был город», — написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский экстренно отправится в Грецию, чтобы попросить у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса ракеты для систем Patriot. Кроме того, в ходе визита украинский лидер надеется договориться о поставках истребителей Mirage 2000-5Mk2.

До этого стало известно об ослаблении украинских средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за сокращения зарубежных поставок.