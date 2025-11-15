Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:49, 15 ноября 2025Бывший СССР

Медведчук ответил на вопрос об участии в выборах в Госдуму

Медведчук заявил, что не планирует участвовать в выборах в Госдуму
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что не собирается участвовать в предстоящих выборах депутатов Государственной думы. Его цитирует ТАСС.

«Я не планирую участия в выборах Государственной думы. Даже на новых территориях», — сказал политик, отметив, что не видит перед собой такой задачи, находясь в России.

Он добавил, что сосредоточен на работе своего общественно-политического движения «Другая Украина» и не считает, что должен адаптироваться к российской политике.

Ранее Медведчук назвал вхождение в состав России единственным вариантом нормального будущего для украинцев. По его мнению, многие граждане смогут вернуться на Украину, только если там произойдут изменения в политической системе и «преступный режим падет».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Euroclear заявили о готовности судиться с ЕС из-за российских активов

    Названо количество проданных в России Lada Aura в 2025 году

    В Израиле отреагировали на слова о еврейском происхождении Чебурашки

    Дубинский предрек падение Запорожью после визита Зеленского

    Карпин прокомментировал поражение сборной России от Чили

    Депутатам в Германии пригрозили исключением из партии за участие в форуме в Сочи

    В Запорожской области из-за атак ВСУ без света остались 66 тысяч человек

    В США оценили значение победы России на Украине

    В украинских школах начали использовать «парты позора»

    Мобилизованного в ВСУ нашли мертвым после побега из учебного центра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости