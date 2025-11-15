Бывший СССР
Медведчук назвал вариант нормального будущего для украинцев

Медведчук: Украинцы должны быть в составе России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Единственный вариант нормального будущего для украинцев — вхождение в состав России, заявил бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его цитирует РИА Новости.

«Украинцы должны быть в составе России и с Россией. Вот это главная задача на сегодняшний день. Тогда им будет обеспечено нормальное будущее», — сказал политик.

Он добавил, что многие украинцы могут вернуться на родину, только если там произойдут изменения в политической системе и «преступный режим падет». По мнению Медведчука, когда Украина прекратит свое существование, а ее граждане воссоединятся с Россией, есть шансы на то, что жители многих европейских стран переедут в РФ.

Ранее, в октябре, Медведчук заявил, что президента Украины Владимира Зеленского сметут с политической карты, если Киеву перестанут поставлять оружие и деньги. По его мнению, именно с этим связаны просьбы украинского лидера президенту США передать Украине ракеты Tomahawk.

