Медведчук усомнился в способности Трампа завершить конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп не сможет закончить украинский конфликт, считает бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его слова приводит РИА Новости.

«Сможет он это сделать или нет, я не знаю. Я уверен, что нет. Потому что есть еще российская сторона, которая может воспринимать, а может не воспринимать», — отметил Медведчук.

Он добавил, что перемирие или прекращение огня — это все ситуативные разрешения конфликта.

Ранее, в октябре, Медведчук заявил, что президента Украины Владимира Зеленского сметут с политической карты, если Киеву перестанут поставлять оружие и деньги. По его мнению, именно с этим связаны просьбы украинского лидера к президенту США передать Украине ракеты Tomahawk.