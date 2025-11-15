Россия
01:05, 15 ноября 2025Россия

Мирный житель российского региона погиб после атаки ВСУ на автомобиль

Гладков: При террористической атаке ВСУ на авто в Грайвороне погиб мирный житель
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале рассказал о гибели мирного жителя в городе Грайворон после очередной террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль.

Вражеский FPV-дрон нанес удар по машине, транспортное средство оказалось поврежденным. А мужчина от полученных травм скончался на месте.

Губернатор от своего имени и от имени всех жителей региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении противовоздушными силами Министерства обороны России шести украинских беспилотников. Также Минобороны сообщало об уничтожении БПЛА над акваторией Черного моря. По предварительной информации пострадавших нет.

