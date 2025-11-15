Мощный взрыв прогремел в полицейском участке в Индии

NDTV: Мощный взрыв прогремел в полицейском участке в Индии, есть погибшие

Мощный взрыв прогремел в полицейском участке Новгама в регионе Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал NDTV.

Уточняется, что в результате мощной детонации конфискованных взрывчатых веществ, хранившихся в участке, семь человек погибли и 27 пострадали.

Телеканал подчеркнул, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Ранее в иранском Ширазе произошли мощные взрывы на предприятии, где находились баллоны с сжиженным газом. Отмечается, что в результате взрывов начался пожар.

До этого взрывы прогремели на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии и Румынии.