03:50, 15 ноября 2025

Мощный взрыв в полицейском участке в Индии сняли на видео

Опубликованы кадры мощного взрыва в полицейском участке в Индии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Мощный взрыв в полицейском участке в Индии сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «RT на русском».

В публикации уточняется, что ЧП произошло в штате Джамму и Кашмир — это спорная территория между Индией и Пакистаном.

О взрыве стало известно в ночь на 15 ноября. Отмечалось, что в результате мощной детонации конфискованных взрывчатых веществ, хранившихся в участке, семь человек погибли и 27 пострадали.

До этого взрывы прогремели на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии и Румынии.

