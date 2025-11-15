Мощный взрыв в полицейском участке в Индии сняли на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале «RT на русском».
В публикации уточняется, что ЧП произошло в штате Джамму и Кашмир — это спорная территория между Индией и Пакистаном.
О взрыве стало известно в ночь на 15 ноября. Отмечалось, что в результате мощной детонации конфискованных взрывчатых веществ, хранившихся в участке, семь человек погибли и 27 пострадали.
До этого взрывы прогремели на двух нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) Венгрии и Румынии.